Гулиев и Ташаев отправлены в дубль "Спартака" до конца сезона

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов высказался о будущем голкипера Александра Селихова, а также хавбеков Аяза Гулиева, Александра Ташаева и Резиуана Мирзова.

"Гулиев и Ташаев давно не появлялись на поле. До лета они первой команде не помогут, а дальше при новом тренере всe зависит от них.

ММирзов отлично выступает в "Химках". Судя по всему, он вернeтся, а дальше всe зависит уже от него и предложений, которые мы получим.

Селихов восстанавливался полтора года. Ахилл - самая страшная травма в футболе. Там был ещe небольшой рецидив, поэтому лечение затянулось. Человеку просто необходимо набрать форму. Опять же летом всe в его руках", - приводит слова Попова "Чемпионат".

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