"Ливерпуль" теряет очередного защитника

Защитник "Ливерпуля" Натаниел Филлипс травмировался накануне игры против "Челси".

Характер повреждения пока неизвестен. О травме 23-летнего игрока сообщил наставник команды Юрген Клопп.

Напомним, что ранее "Ливерпуль" из-за травм потерял всех основных центральных защитников, а также нескольких хавбеков, которые перекрывали центр обороны.

В этом сезоне Филлипс сыграл 9 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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