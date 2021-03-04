"Ливерпуль" теряет очередного защитника

Теги ливерпультравмынатаниел филлипс

"Ливерпуль" теряет очередного защитника

Защитник "Ливерпуля" Натаниел Филлипс травмировался накануне игры против "Челси".

Характер повреждения пока неизвестен. О травме 23-летнего игрока сообщил наставник команды Юрген Клопп.

Напомним, что ранее "Ливерпуль" из-за травм потерял всех основных центральных защитников, а также нескольких хавбеков, которые перекрывали центр обороны.

В этом сезоне Филлипс сыграл 9 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Юрген Клопп: "Я был вынужден менять оборону каждую неделю". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 4 марта

Главные новости дня: 4 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов