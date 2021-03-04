"Арсенал" вступил в борьбу за защитника "РБ Лейпцига"

"Арсенал" намерен побороться за защитника "РБ Лейпцига" Ибраима Конате.

Как сообщает Evening Standard, в услугах 21-летнего француза заинтересован лично наставник "канониров" Микель Артета.

Отметим, что на футболиста также претендуют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Контракт Конате с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Конате один забитый гол в 14 играх.

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