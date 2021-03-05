Дубль Санчеса принес "Интеру" победу над "Пармой"

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Дубль Санчеса принес "Интеру" победу над "Пармой"

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде обыграл "Парму".

"Нерадзурри" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 6 очков.

"Парма" - "Интер" 1:2

Голы: Санчес, 54 - 0:1, Санчес, 62 - 0:2, Эрнани, 71 - 1:2

"Парма": Сепе, Осорио, Гальоло (Пеццелла, 66), Бани, Валенти (Бюси, 66), Бругман, Куртич, Ман (Михэилэ, 46), Куцка (Инглезе, 66), Карамо, Эрнани (Пелле, 85).

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими, Барелла, Перишич (Дармиан, 84), Эриксен (Видаль, 67), Брозович, Санчес (Мартинес, 75), Лукаку.  

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