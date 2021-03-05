"Челси" одержал минимальную победу над "Ливерпулем"
В рамках 29-го тура АПЛ "Ливерпуль" минимально уступил "Челси".
Благодаря победе "Челси" вернулся на четвертое место. "Ливерпуль" идет седьмым.
"Ливерпуль" - "Челси" 0:1
Гол: Маунт, 42 - 0:1
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Кабак, Александер-Арнолд, Фабиньо, Джонс (Диогу Жота, 62), Вейналдум, Мане, Тиаго Алькантара (Милнер, 80), Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино.
"Челси": Менди, Джеймс, Кристенсен, Аспиликуэта, Чилуэлл, Маунт (Ковачич, 81), Канте, Зиеш (Пулишич, 66), Жоржиньо, Рюдигер, Вернер (Хавертц, 90).
Читайте также: "Тоттенхэм" и "Эвертон" добыли минимальные победы в АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18