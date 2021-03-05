"Челси" одержал минимальную победу над "Ливерпулем"

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"Челси" одержал минимальную победу над "Ливерпулем"

В рамках 29-го тура АПЛ "Ливерпуль" минимально уступил "Челси".

Благодаря победе "Челси" вернулся на четвертое место. "Ливерпуль" идет седьмым.

"Ливерпуль" - "Челси" 0:1

Гол: Маунт, 42 - 0:1

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Кабак, Александер-Арнолд, Фабиньо, Джонс (Диогу Жота, 62), Вейналдум, Мане, Тиаго Алькантара (Милнер, 80), Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино.

"Челси": Менди, Джеймс, Кристенсен, Аспиликуэта, Чилуэлл, Маунт (Ковачич, 81), Канте, Зиеш (Пулишич, 66), Жоржиньо, Рюдигер, Вернер (Хавертц, 90).

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