"Ювентус" интересуется хавбеком "Челси"

Хавбек "Челси" Жоржиньо может вернуться в Италию.

По сведениям Tuttosport, 29-летний футболист входит в шорт-лист "Ювентуса". Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Жоржиньо с 2014 по 2018 год выступал за "Наполи", после чего перебрался в "Челси".

Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 6 голов и один ассист в 26 матчах.

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