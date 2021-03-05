"Ювентус" интересуется хавбеком "Челси"

Теги ювентусчелсижоржиньотрансферы

"Ювентус" интересуется хавбеком "Челси"

Хавбек "Челси" Жоржиньо может вернуться в Италию.

По сведениям Tuttosport, 29-летний футболист входит в шорт-лист "Ювентуса". Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Жоржиньо с 2014 по 2018 год выступал за "Наполи", после чего перебрался в "Челси".

Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 6 голов и один ассист в 26 матчах.

Читайте также: Локателли стал приоритетной целью для "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 4 марта

Главные новости дня: 4 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов