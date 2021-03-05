Определился соперник "Барселоны" по финалу Кубка Испании

В ответной полуфинальной игре Кубка Испании "Атлетик" одолел "Леванте".

В основное время команды сыграли вничью 1:1, однако в экстра-таймах сильнее оказался клуб из Бильбао.

Таким образом, "Атлетик" пробился в финал турнира, где встретится с "Барселоной". Напомним, что клубы встречались между собой в финале Суперкубка Испании и победу в дополнительное время одержал "Атлетик".

"Леванте" - "Атлетик" 1:2, первая игра - 1:1

Голы: Рохер Марти, 17 - 1:0, Рауль Гарсия (пен), 30 - 1:1, Беренгер, 112 - 1:2

"Леванте": Фернандес, Мирамон (Коке, 108), Везу, Робер (Барди, 46), Клерк, Мальса (Сон, 85), Рочина (Вукчевич, 85), Де Фрутос, Дуарте, Рохер Марти (Дани Гомес, 90), Моралес (Леон, 90).

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Нуньес, Берчиче (Баленсиага, 108), Де Маркос (Капа, 105), Рауль Гарсия (Вильялибре, 96), Весга (Дани Гарсия, 97), Муниаин (Морсильо, 111), Унаи Лопес (Венседор, 105), Беренгер, Уильямс.

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