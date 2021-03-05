Определился соперник "Барселоны" по финалу Кубка Испании
В ответной полуфинальной игре Кубка Испании "Атлетик" одолел "Леванте".
В основное время команды сыграли вничью 1:1, однако в экстра-таймах сильнее оказался клуб из Бильбао.
Таким образом, "Атлетик" пробился в финал турнира, где встретится с "Барселоной". Напомним, что клубы встречались между собой в финале Суперкубка Испании и победу в дополнительное время одержал "Атлетик".
"Леванте" - "Атлетик" 1:2, первая игра - 1:1
Голы: Рохер Марти, 17 - 1:0, Рауль Гарсия (пен), 30 - 1:1, Беренгер, 112 - 1:2
"Леванте": Фернандес, Мирамон (Коке, 108), Везу, Робер (Барди, 46), Клерк, Мальса (Сон, 85), Рочина (Вукчевич, 85), Де Фрутос, Дуарте, Рохер Марти (Дани Гомес, 90), Моралес (Леон, 90).
"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Нуньес, Берчиче (Баленсиага, 108), Де Маркос (Капа, 105), Рауль Гарсия (Вильялибре, 96), Весга (Дани Гарсия, 97), Муниаин (Морсильо, 111), Унаи Лопес (Венседор, 105), Беренгер, Уильямс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14