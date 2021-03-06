Матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022 в марте могут пройти в "пузыре" в одном из европейских городов

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Матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022 в марте могут пройти в "пузыре" в одном из европейских городов

ФИФА и Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) намерены решить ситуацию с проведением игр отбора ЧМ-2022 в марте.

Отметим, что тренеры многих европейских топ-клубов отказываются отпускать своих игроков в национальные сборные из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса.

Например, все прибывающие в Великобританию из стран Южной Америки обязаны отправиться на 10-дневный карантин. Для футболистов исключений нет.

Как сообщает ESPN, рассматривается вариант проведения игр южноамериканской квалификации в условиях так называемого "пузыря" в одном из европейских городов.

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