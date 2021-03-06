Чалов провел 150-й матч за ЦСКА

Форвард ЦСКА Федор Чалов принял участие в игре 21-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0).

Как сообщает твиттер клуба, Чалов провел 150-й матч в составе "армейцев". На его счету 44 гола и 28 ассистов.

Контракт 22-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Чалов провел 25 игр, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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