"Ротор" и "Химки" завершили матч без голов

В рамках 21-го тура РПЛ "Ротор" сыграл вничью с "Химками".

"Ротор" по-прежнему идет на 13-м месте, а "Химки" - на десятом.

"Ротор" - "Химки" 0:0

"Ротор": Чондрич, Шомко, Кожемякин, Гогуа, Макаров, Песегов (Муллин, 68), Жигулев (Алейник, 81), Кипиани (Фламарион, 73), Давиташвили, Маевский, Понсе.

"Химки": Лантратов, Дагерстоль, Тихий, Филин, Идову, Мирзов, Боженов, Могилевец, Глушаков, Камышев, Данилкин.

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