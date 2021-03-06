"Ротор" и "Химки" завершили матч без голов
В рамках 21-го тура РПЛ "Ротор" сыграл вничью с "Химками".
"Ротор" по-прежнему идет на 13-м месте, а "Химки" - на десятом.
"Ротор" - "Химки" 0:0
"Ротор": Чондрич, Шомко, Кожемякин, Гогуа, Макаров, Песегов (Муллин, 68), Жигулев (Алейник, 81), Кипиани (Фламарион, 73), Давиташвили, Маевский, Понсе.
"Химки": Лантратов, Дагерстоль, Тихий, Филин, Идову, Мирзов, Боженов, Могилевец, Глушаков, Камышев, Данилкин.
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