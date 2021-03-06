Болельщики "Фиорентины" раскритиковали Кокорина после очередной травмы

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин подвергся критике со стороны фанатов клуба.

Причиной негатива болельщиков стала очередная травма российского футболиста. Ранее стало известно, что игрок травмировал прямую мышцу бедра.

После известия о травме в твиттере появились гневные комментарии фанатов: "Он травмировался, когда икру лопал?", "Ему осталось играть только в виртуальном мире", "А ведь были времена, когда русских нельзя было сломить".

"Фиорентина" приобрела Кокорина минувшей зимой за 5 миллионов евро. Он принял участие в трех играх, однако результативными действиями не отличился.

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