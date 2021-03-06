"РБ Лейпциг" разгромил "Фрайбург" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 24-го тура Бундеслиги.
"Боруссия" М - "Байер" 0:1
Гол: Шик, 76 - 0:1
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лазаро (Херрманн, 81), Закария, Вольф, Нойхаус, Плеа (Эмболо, 70), Тюрам (Траоре, 82).
"Байер": Грилль, Фримпонг, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай, Амири, Грэй, Шик, Диаби.
"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" 2:1
Голы: Баумгартнер, 8 - 1:0, Вегорст, 23 - 1:1, Крамарич, 41 - 2:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Гриллич, Адамс, Ричардс, Йон (Сессеньон, 53), Руди (Богарде, 90), Самассеку, Баумгартнер, Крамарич (Даббур, 77), Бебу (Сков, 77).
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Жоао Виктор, 46), Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен (Гинчек, 71), Герхардт (Мехмеди, 46), Шлагер (Бялек, 84), Баку, Вегорст.
Удаление: Пауло Отавио (90).
"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" 0:3
Голы: Нкунку, 41 - 0:1, Серлот, 64 - 0:2, Форсберг, 79 - 0:3
"Фрайбург": Мюллер, Кюблер (Чжон Ву Ен, 80), Хайнц, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Шмид (Шлоттербек, 80), Грифо, Сантамария (Шаллаи, 65), Хелер (Петерсен, 69), Демирович (Тил, 69).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн (Конате, 84), Упамекано, Мукиеле, Адамс (Хенрихс, 84), Айдара, Кампль, Нкунку (Самарджич, 85), Ольмо (Форсберг, 63), Поульсен (Хван Хи Чхан, 63), Серлот.
"Айнтрахт" - "Штутгарт" 1:1
Голы: Калайджич, 67 - 0:1, Костич, 69 - 1:1
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Туре, 72; Чендлер, 82), Хинтереггер, Ильзанкер, Ндика, Хасебе (Роде, 72), Костич, Соу, Юнес (Цубер, 87), Андре Силва, Йович.
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 68), Соса (Сиссе, 88), Эндо, Мангаля, Ферстер, Кулибали (Климович, 62), Вамангитука, Калайджич (Чурлинов, 88).
"Герта" - "Аугсбург" 2:1
Голы: Бенеш, 2 - 0:1, Пионтек, 62 - 1:1, Лукебакио (пен), 89 - 2:1
"Герта": Ярстейн, Зефейк (Лукебакио, 65), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт (Нетц, 46), Дарида (Левен, 85), Тузар (Альдерете, 90), Аскасибар (Гендузи, 46), Кордоба, Пионтек.
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Калиджури, Хан (Саренрен Базее, 90), Хедира (Варгас, 89), Штробль, Бенеш (Рихтер, 74), Нидерлехнер (Грегорич, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20