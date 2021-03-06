"РБ Лейпциг" разгромил "Фрайбург" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" разгромил "Фрайбург" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 24-го тура Бундеслиги.

"Боруссия" М - "Байер" 0:1

Гол: Шик, 76 - 0:1

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Лазаро (Херрманн, 81), Закария, Вольф, Нойхаус, Плеа (Эмболо, 70), Тюрам (Траоре, 82).

"Байер": Грилль, Фримпонг, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай, Амири, Грэй, Шик, Диаби.  


"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" 2:1

Голы: Баумгартнер, 8 - 1:0, Вегорст, 23 - 1:1, Крамарич, 41 - 2:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Гриллич, Адамс, Ричардс, Йон (Сессеньон, 53), Руди (Богарде, 90), Самассеку, Баумгартнер, Крамарич (Даббур, 77), Бебу (Сков, 77).

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Жоао Виктор, 46), Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен (Гинчек, 71), Герхардт (Мехмеди, 46), Шлагер (Бялек, 84), Баку, Вегорст.

Удаление: Пауло Отавио (90).


"Фрайбург" - "РБ Лейпциг" 0:3

Голы: Нкунку, 41 - 0:1, Серлот, 64 - 0:2, Форсберг, 79 - 0:3

"Фрайбург": Мюллер, Кюблер (Чжон Ву Ен, 80), Хайнц, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Шмид (Шлоттербек, 80), Грифо, Сантамария (Шаллаи, 65), Хелер (Петерсен, 69), Демирович (Тил, 69).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн (Конате, 84), Упамекано, Мукиеле, Адамс (Хенрихс, 84), Айдара, Кампль, Нкунку (Самарджич, 85), Ольмо (Форсберг, 63), Поульсен (Хван Хи Чхан, 63), Серлот.


"Айнтрахт" - "Штутгарт" 1:1

Голы: Калайджич, 67 - 0:1, Костич, 69 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Туре, 72; Чендлер, 82), Хинтереггер, Ильзанкер, Ндика, Хасебе (Роде, 72), Костич, Соу, Юнес (Цубер, 87), Андре Силва, Йович.

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 68), Соса (Сиссе, 88), Эндо, Мангаля, Ферстер, Кулибали (Климович, 62), Вамангитука, Калайджич (Чурлинов, 88).


"Герта" - "Аугсбург" 2:1

Голы: Бенеш, 2 - 0:1, Пионтек, 62 - 1:1, Лукебакио (пен), 89 - 2:1

"Герта": Ярстейн, Зефейк (Лукебакио, 65), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт (Нетц, 46), Дарида (Левен, 85), Тузар (Альдерете, 90), Аскасибар (Гендузи, 46), Кордоба, Пионтек.

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Калиджури, Хан (Саренрен Базее, 90), Хедира (Варгас, 89), Штробль, Бенеш (Рихтер, 74), Нидерлехнер (Грегорич, 84).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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