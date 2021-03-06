"Саутгемптон" обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ

Теги саутгемптоншеффилд юнайтед

"Саутгемптон" обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ

В рамках 27-го тура АПЛ "Саутгемптон" разобрался с "Шеффилдом".

Благодаря победе "святые" поднялись на 14-е место, "Шеффилд" по-прежнему последний.

"Шеффилд Юнайтед" - "Саутгемптон" 0:2

Голы: Уорд-Проуз (пен), 32 - 0:1, Адамс, 49 - 0:2

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Болдок, Ампаду, Стивенс, Богл, Флек, Ландстрем, Норвуд (Макберни, 46), Брайан, Брюстер (Шарп, 68), Макголдрик (Муссе, 58).

"Саутгемптон": Форстер, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Бертран, Диалло, Уорд-Проуз, Армстронг, Телла (Редмонд, 77), Минамино (Дженепо, 88), Ингз (Адамс, 13).

Читайте также: "Арсенал" потерял очки в матче с "Бернли". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 марта

Главные новости дня: 6 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов