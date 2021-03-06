"Севилья" проиграла "Эльче" в матче Примеры

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"Севилья" проиграла "Эльче" в матче Примеры

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Севилья" уступила "Эльче".

"Севилья" остается на четвертом месте, а "Эльче" поднялся на 17-е.

"Эльче" - "Севилья" 2:1

Голы: Гути, 70 - 1:0, Каррильо, 76 - 2:0, де Йонг, 90 - 2:1

"Эльче": Бадия, Барраган, Верду, Кальво, Хосема, Фидель, Гути (Луисми, 90), Марконе (Мфулу, 62), Моренте (Хосан, 76), Каррильо, Бойе (Диего Гонсалес, 90).

"Севилья": Вацлик, Эскудеро (Акунья, 57), Рекик, Серджи Гомес, Навас (Сусо, 68), Ракитич (Жордан, 57), Гомес (Эн-Несири, 76), Гудель, Окампос, Мунир (Оливер Торрес, 57), де Йонг.

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