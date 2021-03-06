"Шахтер" одолел "Олимпик" и сократил отставание от "Динамо"
В рамках 17-го тура УПЛ "Шахтер" в донецком дерби переиграл "Олимпик". В другом матче "Ворскла" обыграла "Мариуполь".
"Горняки" сократили отставание от лидирующего "Динамо" до одного очка, однако у киевского клуба есть игра в запасе.
"Олимпик" - "Шахтер" 0:1
Гол: Додо, 24 - 0:1
"Олимпик": Бетим, Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеденко, Завийский (Романовский, 74), Таллес (Каргбо-младший, 65), Бабенко, Политыло, Тейшейра, Нкенг.
"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Тете (Коноплянка, 90), Марлос, Маркос Антонио (Дентиньо, 71), Тайсон (Соломон, 80), Мораес (Судаков, 72).
Удаление: Бабенко (83, второе предупреждение).
"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1
Гол: Кулач (пен), 35 - 0:1
"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Быков, Сагуткин, Стасюк (Драмбаев, 61), Чех Мампасс, 39), Кащук (Горбунов, 61), Мишнев, Танковский, Очеретько (Бондаренко, 61), Сикан (Кулаков, 41).
"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Яворский, Альюн, Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр (Челядин, 46), Степанюк (Цитаишвили, 67 (Де Ноойер, 84), Кане, Кулач (Луизао, 79).
Удаления: Быков, 34, Танковский, 78.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13