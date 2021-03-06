"Шахтер" одолел "Олимпик" и сократил отставание от "Динамо"

В рамках 17-го тура УПЛ "Шахтер" в донецком дерби переиграл "Олимпик". В другом матче "Ворскла" обыграла "Мариуполь".

"Горняки" сократили отставание от лидирующего "Динамо" до одного очка, однако у киевского клуба есть игра в запасе.

"Олимпик" - "Шахтер" 0:1

Гол: Додо, 24 - 0:1

"Олимпик": Бетим, Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеденко, Завийский (Романовский, 74), Таллес (Каргбо-младший, 65), Бабенко, Политыло, Тейшейра, Нкенг.

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Тете (Коноплянка, 90), Марлос, Маркос Антонио (Дентиньо, 71), Тайсон (Соломон, 80), Мораес (Судаков, 72).

Удаление: Бабенко (83, второе предупреждение).



"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1

Гол: Кулач (пен), 35 - 0:1

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Быков, Сагуткин, Стасюк (Драмбаев, 61), Чех Мампасс, 39), Кащук (Горбунов, 61), Мишнев, Танковский, Очеретько (Бондаренко, 61), Сикан (Кулаков, 41).

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Яворский, Альюн, Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр (Челядин, 46), Степанюк (Цитаишвили, 67 (Де Ноойер, 84), Кане, Кулач (Луизао, 79).

Удаления: Быков, 34, Танковский, 78.

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