Симеоне высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге

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Симеоне высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

"Этот сезон замечателен. Завтра мы встретимся с "Реалом", который в таких же условиях, что и мы. Мы поборемся за три очка, это очевидно. Впереди еще много матчей.

Еще недавно все говорили, что "Реал" и "Барселона" не имеют шансов на чемпионство, а теперь посмотрите, где они сейчас. Мы знаем, что это очень сложный чемпионат", - приводит слова Симеоне Marca.

Матч между "Атлетико" и "Реалом" состоится завтра, 7 марта, в 18:15 (мск).

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