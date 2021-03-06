Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Быстрее, чем Мбаппе, Месси, Роналду и Ибрагимович
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжает поражать своей статистикой.
20-летний норвежец отметился дублем в игре с "Баварией" и забил 100-й гол в карьере. Для этого ему понадобилось 146 матчей.
Отметим, что Килиану Мбаппе для 100 голов потребовалось сыграть 180 матчей, Лионелю Месси - 210 матчей, Златану Ибрагимовичу - 245 игр, Криштиану Роналду - 301 игру.
До перехода в "Боруссию" Холанд играл за норвежские "Брюне" и "Молде", а также за австрийский "Ред Булл Зальцбург".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20