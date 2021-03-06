Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Быстрее, чем Мбаппе, Месси, Роналду и Ибрагимович

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Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Быстрее, чем Мбаппе, Месси, Роналду и Ибрагимович

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжает поражать своей статистикой.

20-летний норвежец отметился дублем в игре с "Баварией" и забил 100-й гол в карьере. Для этого ему понадобилось 146 матчей.

Отметим, что Килиану Мбаппе для 100 голов потребовалось сыграть 180 матчей, Лионелю Месси - 210 матчей, Златану Ибрагимовичу - 245 игр, Криштиану Роналду - 301 игру.

До перехода в "Боруссию" Холанд играл за норвежские "Брюне" и "Молде", а также за австрийский "Ред Булл Зальцбург".

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