Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"

1 Теги бавария мюнхенборуссия дортмунд

Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала волевую победу над дортмундской "Боруссией".

Гости быстро повели в счете и уже к 9-й минуте выигрывали со счетом 0:2, благодаря дублю Холанда. Однако два гола Левандовски позволили "Баварии" сравнять счет к концу первого тайма. На последних минутах хозяева смогли прорвать оборону соперника и вырвать победу. На 88-й минуте забил Горетцка, а на 90-й хет-трик оформил Левандовски.

"Бавария" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая "РБ Лейпциг" на два очка. "Боруссия" остается шестой.

"Бавария" - "Боруссия" Д 4:2

Голы: Холанд, 2 - 0:1, Холанд, 9 - 0:2, Левандовски, 26 - 1:2, Левандовски (пен), 44 - 2:2, Горетцка, 88 - 3:2, Левандовски, 90 - 4:2

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг (Хави Мартинес, 70), Алаба, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман (Гнабри, 66), Сане (Люка Эрнандес, 90).

"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Джан, Загаду (Морей, 70), Шульц, Менье, Дилэйни (Беллингем, 70), Азар (Брандт, 60), Дауд, Ройс (Рейньер, 76), Холанд (Тиггес, 60).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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