Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"
В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала волевую победу над дортмундской "Боруссией".
Гости быстро повели в счете и уже к 9-й минуте выигрывали со счетом 0:2, благодаря дублю Холанда. Однако два гола Левандовски позволили "Баварии" сравнять счет к концу первого тайма. На последних минутах хозяева смогли прорвать оборону соперника и вырвать победу. На 88-й минуте забил Горетцка, а на 90-й хет-трик оформил Левандовски.
"Бавария" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая "РБ Лейпциг" на два очка. "Боруссия" остается шестой.
"Бавария" - "Боруссия" Д 4:2
Голы: Холанд, 2 - 0:1, Холанд, 9 - 0:2, Левандовски, 26 - 1:2, Левандовски (пен), 44 - 2:2, Горетцка, 88 - 3:2, Левандовски, 90 - 4:2
"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг (Хави Мартинес, 70), Алаба, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман (Гнабри, 66), Сане (Люка Эрнандес, 90).
"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Джан, Загаду (Морей, 70), Шульц, Менье, Дилэйни (Беллингем, 70), Азар (Брандт, 60), Дауд, Ройс (Рейньер, 76), Холанд (Тиггес, 60).
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Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20