Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала волевую победу над дортмундской "Боруссией".

Гости быстро повели в счете и уже к 9-й минуте выигрывали со счетом 0:2, благодаря дублю Холанда. Однако два гола Левандовски позволили "Баварии" сравнять счет к концу первого тайма. На последних минутах хозяева смогли прорвать оборону соперника и вырвать победу. На 88-й минуте забил Горетцка, а на 90-й хет-трик оформил Левандовски.

"Бавария" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая "РБ Лейпциг" на два очка. "Боруссия" остается шестой.

"Бавария" - "Боруссия" Д 4:2

Голы: Холанд, 2 - 0:1, Холанд, 9 - 0:2, Левандовски, 26 - 1:2, Левандовски (пен), 44 - 2:2, Горетцка, 88 - 3:2, Левандовски, 90 - 4:2

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг (Хави Мартинес, 70), Алаба, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман (Гнабри, 66), Сане (Люка Эрнандес, 90).

"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Джан, Загаду (Морей, 70), Шульц, Менье, Дилэйни (Беллингем, 70), Азар (Брандт, 60), Дауд, Ройс (Рейньер, 76), Холанд (Тиггес, 60).

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