"Боруссия" теряет Холанда

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"Боруссия" теряет Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд травмировался в игре против "Баварии" (2:4).

Норвежец повредил ногу на 53-й минуте в ходе столкновения с Джеромом Боатенгом. Холанду оказали помощь и через несколько минут он вернулся на поле.

Однако все-таки футболист был заменен на 60-й минуте встречи. Напомним, что в этом матче Холанд отметился дублем.

В этом сезоне Холанд провел 28 игр, забил 29 голов и отдал 7 ассистов.

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