Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Ювентус" одержал победу над "Лацио".

"Старая синьора" идет в чемпионате на третьем месте, отставая от лидирующего "Интера" на 7 очков.

"Ювентус" - "Лацио" 3:1

Голы: Корреа, 14 - 0:1, Рабьо, 39 - 1:1, Мората, 57 - 2:1, Мората (пен), 60 - 3:1

"Ювентус": Щесны, Демирал, Данило, Алекс Сандро, Куадрадо (Артур, 70), Кулусевски (Ди Пардо, 90), Рабьо, Бернардески, Рэмзи (Маккенни, 70), Кьеза (Бонуччи, 82), Мората (Роналду, 69).

"Лацио": Рейна, Марушич (Перейра, 82), Ачерби, Худт, Луис Альберто (Кайседо, 82), Милинкович-Савич, Лулич (Габаррон, 55), Лейва (Эскаланте, 55), Корреа, Фарес, Иммобиле (Мурики, 82).

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