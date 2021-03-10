Corriere dello Sport поставил Роналду худшую оценку в "Ювентусе" за игру против "Порту"

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Corriere dello Sport поставил Роналду худшую оценку в "Ювентусе" за игру против "Порту"

Итальянское издание Corriere dello Sport выставило оценки игрокам "Ювентуса" за ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" (3:2).

Отметим, что самые низкие оценки получили форвард Криштиану Роналду и хавбек Уэстон Маккенни - по 4,5. При этом американец вышел на замену на 75-й минуте встречи, а португалец играл с самого начала.

Напомним, что Роналду стоял в стенке при исполнении штрафного от португальской команды. Во время удара он отвернулся от мяча и тот пролетел у него между ног. Именно этот гол решил исход противостояния в пользу "Порту".

В первом матче "Порту" обыграл "Ювентус" со счетом 2:1. В ответной игре туринцы победили с тем же счетом и перевели игру в экстра-таймы. В дополнительном времени команды забили еще по одному голу и такой результат был в пользу португальцев.

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