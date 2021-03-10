"Спартак" уволил тренера Романа Пилипчука

Наставник "Спартака-2" Роман Пилипчук покидает свой пост.

"Завтра Пилипчук проведет последнее занятие с командой. Сегодняшнее домашнее поражение от "Нефтехимика" стало седьмым для команды за последние десять туров ФНЛ.

Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

Пилипчук возглавлял дубль "Спартака" с 2020 года. На данный момент команда занимает в ФНЛ 15-е место.

Читайте также: Политик "Единой России" предложил пригласить Йоахима Лёва в "Спартак". | http://soccernews.ru