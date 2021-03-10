"Спартак" уволил тренера Романа Пилипчука
Наставник "Спартака-2" Роман Пилипчук покидает свой пост.
"Завтра Пилипчук проведет последнее занятие с командой. Сегодняшнее домашнее поражение от "Нефтехимика" стало седьмым для команды за последние десять туров ФНЛ.
Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".
Пилипчук возглавлял дубль "Спартака" с 2020 года. На данный момент команда занимает в ФНЛ 15-е место.
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