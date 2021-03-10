В Аргентине планируется многотысячный марш с требованием расследования смерти Марадоны
В Аргентине планируют провести марш, посвященный Диего Марадоне.
Как сообщает Clarin, мероприятие будет проходить под лозунгом "Он не умер, его убили". Таким образом, люди хотят добиться расследования смерти легендарного футболиста.
Марш должен начаться в 18:00 в Буэнос-Айресе (00:00 по московскому времени). Ожидается, что в нем примут участие тысячи людей.
Напомним, что Марадона скончался в возрасте 60 лет из-за острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.
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