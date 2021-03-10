Экс-президент "Ювентуса" назвал трансфер Роналду ошибкой

Экс-президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи высказался о Криштиану Роналду.

"Трансфер Роналду был ошибкой, это точно. Я говорил об этом с его первого дня в клубе. Он великий чемпион, однако обходится слишком дорого. Теперь дело за "Ювентусом". Они платят ему миллион евро за гол.

Я не хочу винить Пирло. Аньелли рискнул с этим назначением. Он не хотел Сарри, однако принял это, так как Паратичи и Недвед настояли на том, чтобы нанять его. "Ювентусу" необходима перестройка.

Клуб должен расстаться с Роналду по окончании сезона, то же самое касается и Паратичи", - приводит слова Джильи Football Italia.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. За это время он провел 121 игру, забил 92 гола и отдал 25 ассистов.

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