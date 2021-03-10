Экс-президент "Ювентуса" назвал трансфер Роналду ошибкой
Экс-президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи высказался о Криштиану Роналду.
"Трансфер Роналду был ошибкой, это точно. Я говорил об этом с его первого дня в клубе. Он великий чемпион, однако обходится слишком дорого. Теперь дело за "Ювентусом". Они платят ему миллион евро за гол.
Я не хочу винить Пирло. Аньелли рискнул с этим назначением. Он не хотел Сарри, однако принял это, так как Паратичи и Недвед настояли на том, чтобы нанять его. "Ювентусу" необходима перестройка.
Клуб должен расстаться с Роналду по окончании сезона, то же самое касается и Паратичи", - приводит слова Джильи Football Italia.
Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. За это время он провел 121 игру, забил 92 гола и отдал 25 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17