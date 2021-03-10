Жена Мамаева разводится с футболистом

Алана Мамаева, супруга хавбека "Ростова" Павла Мамаева, объявила о разводе с футболистом.

"Мы разводимся! Мирно и без скандалов! Не претендую на раздел имущества и алименты, разрешаю видеть детей в любое время! Все по обоюдному желанию!" - написала Алана в инстаграме.

Напомним, что ранее Алана обвинила Мамаева в измене. Пара находилась в браке с 2013 года.

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