Жена Мамаева разводится с футболистом
Алана Мамаева, супруга хавбека "Ростова" Павла Мамаева, объявила о разводе с футболистом.
"Мы разводимся! Мирно и без скандалов! Не претендую на раздел имущества и алименты, разрешаю видеть детей в любое время! Все по обоюдному желанию!" - написала Алана в инстаграме.
Напомним, что ранее Алана обвинила Мамаева в измене. Пара находилась в браке с 2013 года.
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