"Вердер" добыл выездную победу над "Арминией"
В перенесенном матче 20-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" одержал победу над "Арминией".
"Вердер" по-прежнему занимает 12-е место, "Арминия" - 16-я.
"Арминия" - "Вердер" 0:2
Голы: Сарджент, 47 - 0:1, Мевальд, 75 - 0:2
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 52), Притль, Доан, Хартель (Влап, 62), Майер (Гебауэр, 76), Кунце (Шипплок, 76), Фогльзаммер (Клос, 62).
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович, Фридль, Агу (Аугустинссон, 46), Битенкур (Мевальд, 64), Рашица (Зельке, 83), Эггештайн, Шмид (Гросс, 85), Сарджент (Фюллькруг, 64).
Удаление: де Медина (71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20