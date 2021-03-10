"Вердер" добыл выездную победу над "Арминией"

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"Вердер" добыл выездную победу над "Арминией"

В перенесенном матче 20-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" одержал победу над "Арминией".

"Вердер" по-прежнему занимает 12-е место, "Арминия" - 16-я.

"Арминия" - "Вердер" 0:2

Голы: Сарджент, 47 - 0:1, Мевальд, 75 - 0:2

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 52), Притль, Доан, Хартель (Влап, 62), Майер (Гебауэр, 76), Кунце (Шипплок, 76), Фогльзаммер (Клос, 62).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович, Фридль, Агу (Аугустинссон, 46), Битенкур (Мевальд, 64), Рашица (Зельке, 83), Эггештайн, Шмид (Гросс, 85), Сарджент (Фюллькруг, 64).

Удаление: де Медина (71).    

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