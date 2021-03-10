"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"
В перенесенном матче 33-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Саутгемптоном".
"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "МЮ" на 14 очков.
"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 5:2
Голы: де Брюйне, 15 - 1:0, Уорд-Проуз (пен), 25 - 1:1, Марез, 40 - 2:1, Гюндоган, 45 - 3:1, Марез, 55 - 4:1, Адамс, 56 - 4:2, де Брюйне, 59 - 5:2
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко (Менди, 81), Бернарду Силва, Гюндоган, Фоден, де Брюйне (Агуэро, 72), Марез (Ферран Торрес, 61), Фернандиньо.
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс (Диалло, 63), Беднарек, Бертран, Вестергор, Редмонд, Дженепо (Телла, 46), Армстронг (Уоттс, 72), Уорд-Проуз, Салису, Адамс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18