"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"

Теги манчестер ситисаутгемптон

"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"

В перенесенном матче 33-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Саутгемптоном".

"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "МЮ" на 14 очков.

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 5:2

Голы: де Брюйне, 15 - 1:0, Уорд-Проуз (пен), 25 - 1:1, Марез, 40 - 2:1, Гюндоган, 45 - 3:1, Марез, 55 - 4:1, Адамс, 56 - 4:2, де Брюйне, 59 - 5:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко (Менди, 81), Бернарду Силва, Гюндоган, Фоден, де Брюйне (Агуэро, 72), Марез (Ферран Торрес, 61), Фернандиньо.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс (Диалло, 63), Беднарек, Бертран, Вестергор, Редмонд, Дженепо (Телла, 46), Армстронг (Уоттс, 72), Уорд-Проуз, Салису, Адамс.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" переиграл "Атлетик" в матче Ла Лиги

"Атлетико" переиграл "Атлетик" в матче Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов