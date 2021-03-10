"Атлетико" переиграл "Атлетик" в матче Ла Лиги

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"Атлетико" переиграл "Атлетик" в матче Ла Лиги

В перенесенном матче 18-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Атлетиком".

Мадридский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Барселону" на 6 очков.

"Атлетико" - "Атлетик" 2:1

Голы: Муниаин, 21 - 0:1, Льоренте, 45 - 1:1, Суарес (пен), 51 - 2:1

"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Савич, Лемар (Сауль, 67), Льоренте (Кондогбиа, 88), Карраско (Лоди, 89), Коке, Жоау Феликс (Корреа, 67), Суарес (Торрейра, 72).

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос (Капа, 80), Нуньес, Рауль Гарсия (Вильялибре, 73), Весга (Дани Гарсия, 59), Беренгер, Унаи Лопес (Венседор, 73), Муниаин (Морсильо, 80), Уильямс.

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
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