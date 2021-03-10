"Спартак" отказался отпустить Кутепова в "Астану"

Наставник "Астаны" Андрей Тихонов рассказал о неудачной попытке арендовать защитника "Спартака" Илью Кутепова.

"Да, нам бы хотелось, чтобы Илья поиграл в "Астане" хотя бы до лета. Я общался об этом с самим футболистом, он был согласен. Однако клуб его не отпустил. Почему? Потому что Кутепов необходим "Спартаку". Жаль, хотели видеть его у нас", - приводит слова Тихонова Metaratings.

В этом сезоне Кутепов сыграл 11 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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