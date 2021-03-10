Агент Алабы прокомментировал слухи о договоренности игрока с "Барселоной"

Пини Захави, агент защитника "Баварии" Давида Алабы, прокомментировал слухи о том, что игрок достиг договоренности о переходе в "Барселону".

"Это неправда", - приводит слова агента Goal.com.

Напомним, что контракт Алабы с клубом истекает предстоящим летом, поэтому его можно подписать в качестве свободного агента.

В этом сезоне Алаба провел 33 игры, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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