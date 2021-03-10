Симеоне побил рекорд Арагонеса на посту тренера "Атлетико"

"Атлетико" одержал победу над "Атлетиком" в рамках матча Ла Лиги.

"Матрасники" под руководством Диего Симеоне одержали 309-ю победу во всех турнирах.

Таким образом, Симеоне побил рекорд Луиса Арагонеса, который во главе "Атлетико" добился 308 побед в 612 играх.

Арагонес возглавлял клуб с 1974 по 1980, с 1982 по 1987, с 1991 по 1993, а также с 2001 по 2003 год. Симеоне тренирует команду с 2011 года.

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