Симеоне побил рекорд Арагонеса на посту тренера "Атлетико"
"Атлетико" одержал победу над "Атлетиком" в рамках матча Ла Лиги.
"Матрасники" под руководством Диего Симеоне одержали 309-ю победу во всех турнирах.
Таким образом, Симеоне побил рекорд Луиса Арагонеса, который во главе "Атлетико" добился 308 побед в 612 играх.
Арагонес возглавлял клуб с 1974 по 1980, с 1982 по 1987, с 1991 по 1993, а также с 2001 по 2003 год. Симеоне тренирует команду с 2011 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14