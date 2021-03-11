"Галатасарай" разорвал контракт с Бельханда за критику поля домашнего стадиона

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"Галатасарай" разорвал контракт с Бельханда за критику поля домашнего стадиона

"Галатасарай" разорвал соглашение с хавбеком Юнесом Бельханда.

Сообщается, что такое решение связано с тем, что игрок раскритиковал поле домашнего стадиона после матча с "Сивасспором" (2:2).

"Нелегко вернуться в игру на таком поле. Руководство "Галатасарая" должно найти решение. Они знают, что мы здесь играем в футбол. Они должны заботиться о стадионе. Они должны найти решение.

На поле играем мы, а они должны делать свою работу как нужно, чтобы убедиться, что мы будем играть в лучших условиях. Даже на базе поле лучше. Это нормально? Нет", - сказал Бельханда.

"После игры с "Сивасспором" Бельханда сделал заявления, которые наносят ущерб имиджу клуба и репутации членов правления клуба, что является нарушением условий контракта и внутренних дисциплинарных правил клуба.

Продолжение сотрудничества стало невозможным, соглашение игрока было немедленно расторгнуто в одностороннем порядке и по уважительной причине", - заявили в клубе.

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