"Галатасарай" разорвал контракт с Бельханда за критику поля домашнего стадиона
"Галатасарай" разорвал соглашение с хавбеком Юнесом Бельханда.
Сообщается, что такое решение связано с тем, что игрок раскритиковал поле домашнего стадиона после матча с "Сивасспором" (2:2).
"Нелегко вернуться в игру на таком поле. Руководство "Галатасарая" должно найти решение. Они знают, что мы здесь играем в футбол. Они должны заботиться о стадионе. Они должны найти решение.
На поле играем мы, а они должны делать свою работу как нужно, чтобы убедиться, что мы будем играть в лучших условиях. Даже на базе поле лучше. Это нормально? Нет", - сказал Бельханда.
"После игры с "Сивасспором" Бельханда сделал заявления, которые наносят ущерб имиджу клуба и репутации членов правления клуба, что является нарушением условий контракта и внутренних дисциплинарных правил клуба.
Продолжение сотрудничества стало невозможным, соглашение игрока было немедленно расторгнуто в одностороннем порядке и по уважительной причине", - заявили в клубе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24