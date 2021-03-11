Линекер отреагировал на не забитый пенальти Месси в матче с ПСЖ

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер не оставил без внимания не забитый пенальти капитана "Барселоны" Лионеля Месси в матче с ПСЖ (1:1).

"Надо же, он человек", - написал Линекер в твитере.

До этого Линекер отреагировал на шикарный гол аргентинца в том же матче.

"Месси блестяще провел первый тайм, но этот его гол - нечто особенное", - сказал Линекер.

Напомним, что благодаря победе в первом матче со счетом 4:1 именно ПСЖ пробился в 1/4 финала.

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