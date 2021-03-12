Флик отреагировал на информацию о том, что он может возглавить сборную Германии

Наставник "Баварии" Ханси Флик прокомментировал слухи о том, что он может стать тренером сборной Германии.

"Конечно, сейчас это важная тема. Поэтому выскажусь по этому поводу. Я провел отличное и успешное время в сборной, особенно работая ассистентом Лёва. Он замечательный человек. Это было абсолютно доверительное сотрудничество.

Такая же ситуация сейчас в "Баварии". У меня есть команда, с которой мне очень нравится работать, есть отличный персонал. У меня соглашение до 2023 года и я хочу продолжать успешно работать в "Баварии" и выигрывать трофеи. Нет времени размышлять о моем будущем", - приводит слова Флика сайт клуба.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на пост тренера сборной Германии является Юрген Клопп.

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