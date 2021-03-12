Агент Головина прокомментировал информацию об интересе "Севильи"

Олег Артемов, агент хавбека "Монако" Александра Головина, отреагировал на информацию об интересе "Севильи" к его клиенту.

"Александра Головина просматривают многие европейские клубы, однако что-либо комментировать пока рано", - заявил агент.

Контракт Головина с клубом рассчитано до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 19 миллионов евро.

В этом сезоне Головин провел 14 игр, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.

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