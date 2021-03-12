Арбитр Федотов: "Судьи отменили чистый гол "Ростова"

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку эпизоду с отмененным голом "Ростова" в матче с "Химками" (0:1).

"71-я минута. Очередной беспредел от арбитров VAR. Проводят линию по руке форварда и отменяют чистый гол в ворота "Химок". Кто-то очень не хочет видеть "Ростов" в еврокубках. И кто же это, есть идеи?" - написал Федотов в твиттере.

После 22 туров "Ростов" занимает в РПЛ седьмое место.

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