ПСЖ объявил о продлении контракта с Ди Марией

ПСЖ официально объявил о продлении контракта с Анхелем Ди Марией.

Как сообщает сайт клуба, соглашение рассчитано до лета 2022 года. Также есть пункт о продлении еще на год.

Ди Мария выступает за парижан с 2015 года. В этом сезоне 33-летний аргентинец провел 27 игр, в которых забил пять голов и отдал 12 результативных передач.

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