ПСЖ объявил о продлении контракта с Ди Марией
ПСЖ официально объявил о продлении контракта с Анхелем Ди Марией.
Как сообщает сайт клуба, соглашение рассчитано до лета 2022 года. Также есть пункт о продлении еще на год.
Ди Мария выступает за парижан с 2015 года. В этом сезоне 33-летний аргентинец провел 27 игр, в которых забил пять голов и отдал 12 результативных передач.
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|Команда
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|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
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|41
|6
|Реймс
|28
|41
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|Лион
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13