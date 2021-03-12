Дракслер может вернуться в Германию

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Дракслер может вернуться в Германию

Вингер ПСЖ Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в "Байере".

По сведениям Todofichajes, леверкузинский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего футболиста.

Ранее интерес к Дракслеру проявлял "Арсенал", однако футболист опасается, что в Англии у него будет нехватка игрового времени.

Контракт Дракслера с ПСЖ истекает предстоящим летом, поэтому он может покинуть клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету Дракслера три гола и три ассиста в 20 играх.

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