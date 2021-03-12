"Ростов" намерен обжаловать три судейских решения в матче с "Химками"

"Ростов" подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС после поражения от "Химок" (0:1).

По сведениям "Рейтинг Букмекеров", "Ростов" хочет, чтобы был рассмотрен отмененный гол Али Соу из-за офсайда, эпизод на 74-й минуте с возможным нарушением на Дмитрии Полозе, а также эпизод с пенальти на Резиуане Мирзове.

Отметим, что главным арбитром встречи работал Сергей Лапочкин.

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