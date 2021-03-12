"Ростов" намерен обжаловать три судейских решения в матче с "Химками"
"Ростов" подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС после поражения от "Химок" (0:1).
По сведениям "Рейтинг Букмекеров", "Ростов" хочет, чтобы был рассмотрен отмененный гол Али Соу из-за офсайда, эпизод на 74-й минуте с возможным нарушением на Дмитрии Полозе, а также эпизод с пенальти на Резиуане Мирзове.
Отметим, что главным арбитром встречи работал Сергей Лапочкин.
Читайте также: Арбитр Федотов: "Судьи отменили чистый гол "Ростова". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Ростов" намерен обжаловать три судейских решения в матче с "Химками"
-
Дракслер может вернуться в Германию
-
Карпин высказался о судействе в матче с "Химками"
-
Месси не отказался от идеи перехода в "Манчестер Сити"
-
ПСЖ объявил о продлении контракта с Ди Марией
-
В "Спартаке" рассказали, во сколько клубу обходится содержание "Спартака-2"
-
"Вильярреал" нацелился на воспитанника "Локомотива"
-
Арбитр Федотов: "Судьи отменили чистый гол "Ростова"
-
Ради трансфера Холанда "Барселона" готова продать 6 футболистов
-
Экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Спартак"
-
Агент Маньяков рассказал о несостоявшемся переезде футболиста сборной Эквадора в РПЛ
-
В Бразилии арбитр справил нужду прямо в центральном круге поля
-
1
"Ростов" уступил "Химкам" в матче РПЛ
-
Агент Головина прокомментировал информацию об интересе "Севильи"
-
1
Лапорта определился с будущим Кумана в "Барселоне"
-
Флик отреагировал на информацию о том, что он может возглавить сборную Германии
-
1
"Севилья" интересуется Головиным
-
1
"РБ Лейпциг" переманил воспитанника "Аякса"
-
СМИ узнали детали нового контракта Ди Марии с ПСЖ
-
1
"Лацио" вырвал победу над "Кротоне" в 27-м туре Серии А