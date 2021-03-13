"Барселона", "Реал" и ПСЖ поборются за общую трансферную цель

Левый защитник "Валенсии" Хосе Гайя попал в сферу интересов топ-клубов.

По сведениям ESPN, на 25-летнего испанца претендуют "Барселона", "Реал" и ПСЖ. Отмечается, что "летучие мыши" готовы расстаться с игроком из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Гайя четыре голевые передачи в 24 играх.

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