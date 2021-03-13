Касильяс расстался со своей супругой

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Касильяс расстался со своей супругой

Сара Карбонеро, супруга экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса, разошлась с мужем.

"Икер и я очень гордимся нашей семьей, любовь наполняла нас счастьем на протяжении всех этих лет совместной жизни. Наши пути расходятся, однако не слишком сильно, ведь мы продолжим вместе выполнять чудесную задачу - оставаться преданными родителями, как мы это делали до сих пор. Это продуманное решение, которое мы приняли совместно.

Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда. Нашим приоритетом остается совместная забота о благополучии и образовании наших детей, их защита, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде. Просим вас уважать нашу конфиденциальность. Это единственное наше публичное заявление. Спасибо большое за ваше понимание", - написала Сара на своей странице в инстаграме.

Напомним, что пара связала себя узами брака в 2016 году, до этого они 7 лет встречались.

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