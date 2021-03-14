"Лестер" и "Севилья" поборются за одного из лидеров "Марселя"

Хавбек "Марселя" Флориан Товен может покинуть клуб этим летом.

По сведениям журналиста Николо Скиры, в услугах 28-летнего француза заинтересованы "Лестер" и "Севилья", которые хотят подписать игрока летом в качестве свободного агента.

Однако "Марсель" намерен сохранить футболиста, подписав с ним контракт до 2025 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

В этом сезоне на счету Товена 7 голов и 9 результативных передач в 35 матчах.

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