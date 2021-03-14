"Сельта" и "Атлетик" не смогли выявить победителя

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"Сельта" и "Атлетик" не смогли выявить победителя

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Сельта" сыграла вничью с "Атлетиком".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Сельта" идет на 9-м месте, "Атлетик" - на 10-м.

"Сельта" - "Атлетик" 0:0

"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Мурильо, Васкес, Араухо (Айду, 85), Мендес, Денис Суарес (Бельтран, 77), Тапия, Нолито (Солари, 77), Аспас, Санти Мина (Феррейра, 68).

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Нуньес, Лекуэ, Баленсиага, Рауль Гарсия (Муниаин, 46), Дани Гарсия, Морсильо (Ибаи Гомес, 86), Унаи Лопес (Венседор, 69), Беренгер (Де Маркос, 79), Вильялибре (Уильямс, 68).

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7 Валенсия Валенсия 20 31
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11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
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