Марсело готов помочь "Реалу" в матче с "Аталантой"
Защитник "Реала" Марсело готов сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".
Как сообщает Marca, 32-летний бразилец без ограничений занимался в общей группе. Напомним, что игрок отсутствовал с 9 февраля.
Отмечается, что игру точно пропустят защитники Дани Карвахаль и Альваро Одриосола, а также нападающий Мариано Диас.
Матч между "Реалом" и "Аталантой" состоится 16 марта в 23:00 (мск). Первая игра завершилась минимальной победой "Реала" со счетом 1:0.
Читайте также: Гасперини заявил о планах обыграть "Реал" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры
-
"Краснодар" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ
-
Футболист "Чертаново" объяснил, почему избил игрока "Локомотива"
-
Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"
-
"Рубин" разгромил "Уфу", одержав третью подряд победу в РПЛ
Лента новостей
-
"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ
-
"Чертаново" сделало заявление касательно избиения футболиста юношеской команды "Локомотива"
-
"Реал Сосьедад" уступил "Гранаде"
-
Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
-
В "Торпедо" отреагировали на слухи о возможной отставке Игнашевича
-
"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры
-
"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом"
-
"Ренн" одолел "Страсбур" и другие результаты 29-го тура Лиги 1
-
"Интер" вырвал победу над "Торино", "Рома" проиграла "Парме"
-
"Лестер" разгромил "Шеффилд" и вышел на второе место АПЛ
-
Игрок "Барселоны" Араухо восстановился после травмы
-
"Краснодар" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ
-
Марсело готов помочь "Реалу" в матче с "Аталантой"
-
"Сельта" и "Атлетик" не смогли выявить победителя
-
"Лестер" и "Севилья" поборются за одного из лидеров "Марселя"
-
Клопп высказался о сроках восстановления ван Дейка и Джо Гомеса
-
"Байер" проиграл "Арминии" в матче Бундеслиги
-
Футболист "Чертаново" объяснил, почему избил игрока "Локомотива"
-
Игнашевич близок к увольнению из "Торпедо"
-
"Бавария" нацелилась на основного хавбека "Реала"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4