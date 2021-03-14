Марсело готов помочь "Реалу" в матче с "Аталантой"

Защитник "Реала" Марсело готов сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".

Как сообщает Marca, 32-летний бразилец без ограничений занимался в общей группе. Напомним, что игрок отсутствовал с 9 февраля.

Отмечается, что игру точно пропустят защитники Дани Карвахаль и Альваро Одриосола, а также нападающий Мариано Диас.

Матч между "Реалом" и "Аталантой" состоится 16 марта в 23:00 (мск). Первая игра завершилась минимальной победой "Реала" со счетом 1:0.

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