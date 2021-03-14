"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры

Журналист Константин Алексеев поделился информацией о намерении "Ростова" бойкотировать игру против "Ротора".

"Как мне известно, в "Ростове" еще не приняли окончательного решения. Если бы дело было только в техническом поражении и штрафе, то бойкот матча в Волгограде стал бы практически решенным делом.

Однако клуб опасается, что их могут обвинить в сдаче матча "Ротору". Результат ведь сильно влияет не только на "Ростов", но и на всю борьбу за выживание в РПЛ", - заявил журналист.

Ранее сообщалось, что "Ростов" может объявить бойкот из-за судейских ошибок против команды.

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