"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры
Журналист Константин Алексеев поделился информацией о намерении "Ростова" бойкотировать игру против "Ротора".
"Как мне известно, в "Ростове" еще не приняли окончательного решения. Если бы дело было только в техническом поражении и штрафе, то бойкот матча в Волгограде стал бы практически решенным делом.
Однако клуб опасается, что их могут обвинить в сдаче матча "Ротору". Результат ведь сильно влияет не только на "Ростов", но и на всю борьбу за выживание в РПЛ", - заявил журналист.
Ранее сообщалось, что "Ростов" может объявить бойкот из-за судейских ошибок против команды.
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