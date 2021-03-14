"Чертаново" сделало заявление касательно избиения футболиста юношеской команды "Локомотива"
Пресс-служба "Чертаново" опубликовала заявление касательно избиения футболиста юношеской команды "Локомотива" Максима Шнапцева.
"13 марта прошел матч ЮФЛ-2 между "Локомотивом" и "Чертаново". Во время игры между двумя игроками, Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым, периодически возникали конфликты. К сожалению, по окончании встречи команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Сотрудников охраны или представителей службы КРС при заходе игроков в помещение не было.
Нам известно, что футболист "Чертаново" подошел к футболисту "Локомотива" первым, после чего у них возник еще один конфликт. Остальные футболисты обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших игроков, между которыми все-таки возникла драка. При этом никакого массового избиения игрока "Локомотива", о котором говорится в СМИ, не было.
Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе со стороны нашего игрока. На данный момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду академии, который должен был состояться в ближайшей домашней игре первенства ФНЛ с "Шинником". А также будем ожидать решения РФС по данному происшествию.
Искренне сожалеем, что после великолепного футбола, который мы увидели в обеих матчах "Локомотива" и "Чертаново" в рамках ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, приходится говорить о совершенно других вещах. От имени школы "Чертаново" приносим извинения Максиму Шнапцеву, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Надеемся, что несмотря на случившееся, сложившиеся в последние годы дружеские отношения между нашими академиями будут сохранены", - говорится в заявлении клуба.
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