Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге

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Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге.

"Я всегда утверждал, что сезон очень длинный. В первом круге "Атлетико" набрал ненормальное количество очков. Команда играла очень эффективно.

Уступив "Кадису", мы многому научились и стали сильнее. Гонка за чемпионством будет продолжаться до последнего тура. Тяжело будет и нам, и "Атлетико", и "Реалу". Нужно двигаться от матча к матчу - и будет видно, чем все завершится", - приводит слова Кумана Marca.

После 27 туров "Атлетико" с 63 очками лидирует в чемпионате. Следом идут "Реал" (57) и "Барса" (56). ПРи этом у каталонцев есть игра в запасе.

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