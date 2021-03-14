"Вильярреал" на выезде разобрался с "Эйбаром"
В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" добыл выездную победу над "Эйбаром".
"Вильярреал" по-прежнему занимает седьмое место, "Эйбар" - 19-е.
"Эйбар" - "Вильярреал" 1:3
Голы: Мойсес Гомес, 1 - 0:1, Бакка, 34 - 0:2, Энрик, 55 - 1:2, Педраса, 87 - 1:3
"Эйбар": Дмитрович, Бургос (Посо, 83), Хосе Анхель (Рафа Соареш, 35), Арбилья, Оливейра, Диоп, Инуи (Энрик, 46), Алеиш Гарсия (Родригес, 46), Экспосито (Альварес, 78), Хиль, Кике Гарсия.
"Вильярреал": Асенхо, Эступиньян, Фойт, Коста (Марио Гаспар, 65), Фунес Мори, Капу, Парехо, Тригерос, Мойсес Гомес (Педраса, 65), Бакка (Чуквуэзе, 65), Жерар Морено.
Удаление: Капу (80).
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|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
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|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Эспаньол
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|14