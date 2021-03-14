"Вильярреал" на выезде разобрался с "Эйбаром"

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"Вильярреал" на выезде разобрался с "Эйбаром"

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" добыл выездную победу над "Эйбаром".

"Вильярреал" по-прежнему занимает седьмое место, "Эйбар" - 19-е.

"Эйбар" - "Вильярреал" 1:3

Голы: Мойсес Гомес, 1 - 0:1, Бакка, 34 - 0:2, Энрик, 55 - 1:2, Педраса, 87 - 1:3

"Эйбар": Дмитрович, Бургос (Посо, 83), Хосе Анхель (Рафа Соареш, 35), Арбилья, Оливейра, Диоп, Инуи (Энрик, 46), Алеиш Гарсия (Родригес, 46), Экспосито (Альварес, 78), Хиль, Кике Гарсия.

"Вильярреал": Асенхо, Эступиньян, Фойт, Коста (Марио Гаспар, 65), Фунес Мори, Капу, Парехо, Тригерос, Мойсес Гомес (Педраса, 65), Бакка (Чуквуэзе, 65), Жерар Морено.

Удаление: Капу (80).

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