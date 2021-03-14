Николич прокомментировал победу над "Сочи"
Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался о победе над "Сочи" (3:1).
"Ребята - молодцы. Снова добыли три очка. Было четыре официальных игры - во всех победили, забили много голов. Однако сегодня был тяжелый матч. Думаю, он был интересным для фанатов. Был хороший темп, интересная игра, чуть-чуть нервная. Однако это заслуженные три очка. Поздравляю команду с победой. Двигаемся дальше.
Мы только в начале пути. Мы ничего не выиграли, ничего не сделали. Эйфории места нет. Просто молодцы, двигаемся дальше, следующий матч, шаг за шагом", - заявил Николич.
Читайте также: "Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 марта
-
ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1
-
"Севилья" в дерби одолела "Бетис"
-
"Милан" уступил "Наполи" в матче Серии А
-
1
Пеле - Роналду: "Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах"
-
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Вест Хэм" и вернулся на второе место АПЛ
-
Николич прокомментировал победу над "Сочи"
-
Экс-арбитр Марелли считает, что Роналду должны были удалить в игре против "Кальяри"
-
1
Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах
-
"Бавария" и "Боруссия" побеждают, "РБ Лейпциг" теряет очки: все результаты 25-го тура Бундеслиги
-
"Вильярреал" на выезде разобрался с "Эйбаром"
-
Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге
-
"Ростов" может отказаться от бойкота матча с "Ротором", но при одном условии
-
2
Роналду оформил 57-й хет-трик в карьере
-
"Хоффенхайм" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги
-
Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"
-
Успехи "Зенита", "Спартака" и "Локомотива", осечка ЦСКА: все результаты 22-го тура РПЛ
-
"Арсенал" одолел "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона
-
"Заря" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Десна" - 4:0 (видеообзоры матчей)
-
"Монако" Головина сыграл вничью с лидером Лиги 1