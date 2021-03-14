Николич прокомментировал победу над "Сочи"

Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался о победе над "Сочи" (3:1).

"Ребята - молодцы. Снова добыли три очка. Было четыре официальных игры - во всех победили, забили много голов. Однако сегодня был тяжелый матч. Думаю, он был интересным для фанатов. Был хороший темп, интересная игра, чуть-чуть нервная. Однако это заслуженные три очка. Поздравляю команду с победой. Двигаемся дальше.

Мы только в начале пути. Мы ничего не выиграли, ничего не сделали. Эйфории места нет. Просто молодцы, двигаемся дальше, следующий матч, шаг за шагом", - заявил Николич.

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