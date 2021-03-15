Матч сборной России против Словении будет транслировать Первый канал

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Матч сборной России против Словении будет транслировать Первый канал

Игру между сборными России и Словении в квалификации на ЧМ-2022 будет показывать Первый канал.

Матч состоится 27 марта в 17:00 (мск) в Сочи на стадионе "Фишт".

Ранее сообщалось, что РФС уже приступил к продаже билетов, которые стоят от 1200 до 1600 рублей. Напомним, что вместимость арены не должна превышать 30%.

В марте сборной России предстоит провести матчи против Мальты, Словении и Словакии.

Читайте также: Опубликована полная заявка сборной России на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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